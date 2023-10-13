احتل المركز الثاني.. فيلم «حسن المصري» يحقق إيرادات 249 ألف جنيه خلال 24 ساعة

احتل فيلم حسن المصري للفنان أحمد حاتم المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر أمس، محققا 248 ألفا و841 جنيها، وذلك حسبما ذكر الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي.

كواليس فيلم حسن المصري.

وشارك الفنان أحمد حاتم جمهوره منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، كواليس فيلمه حسن المصري معلقا: حسن المصري يعرض حالياً في السينمات بمصر والوطن العربي.

أبطال فيلم حسن المصري

ويشارك في بطولة فيلم حسن المصري بجانب أحمد حاتم عدد من نجوم الفن، أبرزهم :دياموند عبود، ومكرم مراد، ولينا صوفيا، وفريال يوسف، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وقصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.