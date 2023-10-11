أحمد حاتم يكشف عن كواليس جديدة من تصوير فيلم «حسن المصري» (فيديو)

كشف الفنان أحمد حاتم، عبر حسابه على «إنستجرام»، كواليس تصوير فيلمه الجديد «حسن المصري»، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

ونشر «حاتم» لقطات من كواليس تصوير مشاهد فيلم «حسن المصري»، معلقا: «حسن المصري يعرض حالياً في السينمات بمصر والوطن العربي».

فيلم «حسن المصري»

فيلم «حسن المصري» حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر مع بداية عرضه، وهو من بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا وفريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.