2.2 مليون جنيه إيرادات فيلم حسن المصري في أول أسبوع بالسينما

حقق فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، في أول أسبوع عرض بالسينما نحو 2 مليون و206 آلاف و392 جنيهًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وحقق إيرادات أمس تقدر بـ 171 ألفًا و783 جنيهًا، فيما جاء في المركز الأول فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج.

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

قصة فيلم حسن المصري

تدور قصة فيلم حسن المصري، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، حيث يجد حسن المصري بعد سفره إلى لبنان هاربًا من أزمة، متورطًا في أمرًا خطيرًا يهدد حياته وحياة من يحب.