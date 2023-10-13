3 ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا.. تعرف عليها 

تشهد المدن المصرية في المحافظات المختلفة، غدا، ظواهر جوية مختلفة تؤثر على حالة الطقس بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد واحتمالية سقوط أمطار.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مائل للبرودة على جميع أنحاء البلاد.

ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا السبت

وقال بيان رسمي للأرصاد الجوية إن طقس غدا السبت يشهد عددا من الظواهر الجوية تؤثر على عدد كبير من محافظات الجمهورية في السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري.

وبحسب البيانات الرسمية للأرصاد الجوية فإن أول ظاهرة هي الأمطار التي تضرب محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة ومدن القناة كالاسماعيلية وبورسعيد ووسط سيناء بنسبة 60% تقريبا.

كما تنتشر الشبورة خلال الساعات الأولى من الصباح، وتظهر في الساعة الرابعة عصرا وحتي السابعة صباحا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري غدا نشاطا للرياح في مدن جنوب سيناء كشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورأس سدر ومدن وسط سيناء كنخل والحسنة.

الطوارئ تحذر من طقس غدا في المحافظات

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة والإسماعيلية من طقس غدا بعد الإعلان عن ظواهر جوية مختلفة علي مدار اليوم، وناشدت المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعظم تعريض حياتهم للخطر.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بضرورة عدم زيادة السرعات علي الطرق السريعة والصحراوية خلال سقوط الأمطار عن 60 كيلو في الساعة وتجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو المنازل المتهالكة بعدم تعريض حياتهم للخطر .