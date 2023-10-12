أمطار تضرب 8 محافظات غدا.. و«الأرصاد» تحذر من ظاهرتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات، إذ تشهد البلاد فرص سقوط أمطار مع تأثير رياح مثيرة للرمال والأتربة على محافظات «جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الأقصى، سوهاج، أسوان، المنيا، بني سويف، المنيا، الفيوم»، وتصل سرعتها إلى 36 كيلومتر في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

عن أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة، أشارت التوقعات إلى تعرض 8 محافظات وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الغربية، الشرقية» إلى سقوط أمطار، وتصل نسبتها إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتتعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية إذ حذرت منها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس، وعن حركة الأمواج فى البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر، وفي البحر المتوسط تكون خفيفة تتراوح بين 1 إلى 1.5 متر وتكون شمالية غربية.

وتعمل ظاهرتي الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة على حجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق في المحافظات وسط تحذيرات بتوخي الحذر