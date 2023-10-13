نائب محافظ البحيرة: كوبري مزلقان أبو حمص الجديد نقلة حضارية

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أعمال تركيب الجزء المعدني المتبقي والأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع.

كوبري مزلقان أبو حمص نقله حضارية

و أكدت نائب محافظ البحيرة أن كوبرى مزلقان أبو حمص الجديد، يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة و مرتاديها بعد فترة طويلة شهدت خلالها العديد من حالات التكدس والازدحام و الكثافات المرورية نظرا لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة ومزلقان القطار.

جهود الدولة في تطوير الطرق

وأشارت «بلبع» إلى أن تنفيذ الكوبري يأتي اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية وجهود وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع و يسهم فى دفع عجلة الاستثمار .

يذكر أن كوبري مزلقان أبو حمص الجديد يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية «9 كباري سيارات وكوبري للمشاة» بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين