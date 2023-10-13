«الحركة الوطنية»: أطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات لرسم صورة مشرفة أمام العالم

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن كل تحركات الحزب السياسية ومواقفه الوطنية، خاصة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية 2024، سواء السابقة أو اللاحقة، تحركات محسوبة ومحددة سلفًا، وفق خطة مدروسة سبق وتم وضعها، بعد نقاشات موسعة من أعضاء الهيئة العليا والأمانة العامة للحزب، وهي تحركات تؤيد وبوضوح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر جماهيري عقده الحزب بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وحث الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ورسم صورة ديمقراطية مشرفة للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي وكل دول العالم.

«الحركة الوطنية» يؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وقدم اللواء رؤوف السيد، الشكر للجماهير التي حضرت المؤتمر الجماهيري، والترتيب اللائق والتنظيم المتميز للحزب، وأكد أن الحزب يؤيد المرشح عبدالفتاح السيسي منذ أول انتخابات عام 2014، ثم عام 2018، ثم انتخابات 2024، وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على أن الحزب أعلن موقفه السياسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرًا جدًا وبالتحديد منذ يوم 10 يوليو الماضي وقبل أي حزب سياسي في مصر حيث تم إعلان موقفنا من خلال مؤتمر جماهيري لا من خلال بيانات تم إعلانها.