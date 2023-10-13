موعد تصويت المصريين بالخارج والداخل في الانتخابات الرئاسية 2024

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، غدا السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري، في الساعة الثانية ظهرًا، بعدما فتحت أبوابها لمدة 10 أيام على التوالي، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ليتم خلالها سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، وتقديم طلب الترشح إلى الهيئة عبر المرشح نفسه أو ممثله القانوني.

وفي إطار هذا، توضح «الوطن»، موعد بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 خارج وداخلها:

موعد الاقتراع خارج مصر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، وهي 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك بعد توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

موعد تصويت المصريين في الداخل

وحددت الهيئة كذلك، 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 13 ديسمبر، وذلك بعد بدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع.

وفي يوم 14 ديسمبر القادم، تتلقى الهيئة الوطنية الطعون، على أن يتم البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة، ولجان الانتخابات بالخارج، يومي 15 و16 ديسمبر.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.