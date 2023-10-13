انطلاق فعاليات القافلة الدعوية من مسجد «الشهيد رياض» في كفر الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات القافلة الدعوية من المسجد الكبير بالرياض والشهير بمسجد «الشهيد رياض»، للمناطق النائية بإدارتي الرياض شرق وغرب، بكفر الشيخ، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ حسن عاشور، مدير إدارة الرياض غرب، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير إدارة الرياض شرق.

توزيع الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية بالرياض

وجرى توزيع الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية بالرياض لأداء خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان «الوعي الرشيد وأثره في بناء المجتمع»، كما جرى عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد الشهيد رياض، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد الشهيد رياض، بالإضافة إلى عقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد أبو قائد بالضبعة بالرياض شرق، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وجرى توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير تحفيزاً لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه.

كما جرى عقد درس للسيدات عقب صلاة الجمعة بعنوان «الوعي الرشيد وأثره في بناء المجتمع» بالمسجد الكبير بفرج الكبرى الرياض الكبير، وعمل مقرأة لهن بالمسجد بمعرفة الواعظة لبنى عبدالعزيز محمد عبدالحميد.

وكيل وزارة الأوقاف: استمرار إطلاق القوافل الدعوية

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد بأوقاف كفرالشيخ التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات، مشيراً إلى استمرار إطلاق القوافل الدعوية في إطار دور «الأوقاف»، في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.