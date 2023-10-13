اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. نهضة في التعليم العالي بالوجه القبلي

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«ماليزيا»: مصر تلعب دورًا بارزًا في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين

- قوات الاحتلال تعتدي على طاقم «القاهرة الإخبارية».. و«بوتين»: الحل السلمي يمنع تفاقم الصراع

- نافذة رأي

- ناصر عبدالرحمن: «سيطر العالم الافتراضي، وتجاوز الخيال بتحقيقه، والحلم بتأويله، والواقع بصنع واقع بديل يخص كل واحد»

-الأب بطرس دانيال: «لنتأمل لوحة الله الخالق من الفن والجمال، لأن كل ما في الكون سخّره الله لنا لنتمتّع به ونسبّحه على الدوام»

- أسيوط.. 9 سنوات «بناء وتعمير» في عاصمة الصعيد

- 2000 مشروع خدمي بتكلفة 44 مليار جنيه

- «حياة كريمة»: «المبادرة» وصلت إلى كل بيت.. وغيّرت «الشكل والمضمون»

- مدينة «ناصر الجديدة» أسهمت في حل مشاكل الإسكان في المحافظة

- الصحة: إنشاء أول مستشفى تخصصي يخدم محافظات الوجه القبلي

- حملات تبرع بالمحافظات دعمًا لفلسطين.. «الدم ده دمي»

- «التحالف الوطني» يدفع بـ«سيارات التبرع» في 13 محافظة

- «رحمة»: نزلنا لدعم الأشقاء.. «فرج»: «الدم» أقل شيء نقدمه.. «علاء»: الاهتمام ليس وليد اللحظة

- حازم عمر يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

- حملة «السيسي» لخريجي الأكاديمية العسكرية: «أنتم درع الوطن وسيفه».. وأول مؤتمر لـ«زهران» اليوم

- «أدب الحرب».. بطولات خالدة من «الجبهة»

- كُتَّاب يروون لـ«الوطن» ذكرياتهم عن بطولات وإنجازات 6 أكتوبر

- حجاج أدول: حرب الاستنزاف تجربة مهمة جداً وتتضمن بطولات تفوق الخيال

- محمود عرفات: النصر سيظل ذكرى مضيئة طوال حياتي

-«فيتوريا» يضع خطة استعداد «الفراعنة» لـ«أمم أفريقيا»

الصفحة الثانية

- «أسيوط».. 9 سنوات «بناء وتعمير» في عاصمة الصعيد

- جامعات «تكنولوجية وأهلية».. نهضة في التعليم العالي بالوجه القبلي

- طلاب يشيدون بجودة المنظومة التعليمية الجديدة: وفَّرت مشقة السفر للالتحاق بالجامعات الخاصة.. و«عبدالجابر»: توفير التدريب بالتعاون مع المنطقة التكنولوجية

- «الإصابات الجديد» أول مستشفى تخصصي يخدم المواطنين في محافظات الجنوب

- يضم 600 سرير و28 غرفة عمليات ويقدم خدمة متميزة لضحايا الحوادث

- «أبوتيج النموذجي».. خدمات طبية ورعاية شاملة للمرضى بمستوى فندقي

- يضم 142 سريرًا و56 غرفة و6 غرف عمليات.. ونجح في مواجهة «كورونا»

الصفحة الثالثة

- أهالي الريف يشيدون بـ«حياة كريمة»: وصلت لكل بيت.. و«غيّرت حياتنا»

- «إبراهيم»: تغيير خطوط مياه الشرب والصرف المتهالكة.. و«إدريس»: مجمع خدمات «أولاد إلياس» وفَّر علينا الذهاب للمدينة.. و«حفظى»: تبطين الترع حمى الأهالي من الحشرات

- «ناصر الجديدة».. حياة عصرية للأهالي في إحدى مدن الجيل الرابع

- تضم 3 تجمعات سكنية وحضانات ومساجد ومدارس.. ومحور يربطها بمدينة أسيوط القديمة لخدمة السكان

- «إيهاب»: حلمي بالحصول على شقة تحقق في «ناصر الجديدة»

- تصميمات رائعة وخدمات متطورة ووسائل نقل حديثة

- «النقراشي» يعيش في منزل آدمى بفضل «حياة كريمة»

- ابن «أبوتيج»: «كنا ساكنين في عشة والأفاعي تطاردنا»

- محافظ أسيوط: إضافة 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 خلال 9 سنوات بقيمة تخطت الـ2 مليار جنيه

– اللواء عصام سعد: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بتكلفة وصلت 44 مليار جنيه في 7 مراكز.. وتبطين 108 ترع

- بناء 5 مستشفيات نموذجية جديدة.. وتطوير 137 وحدة صحية وفقاً لمنظومة «التأمين الصحي»

الصفحة الرابعة

- مؤرخون وكُتَّاب يروون لـ«الوطن» ذكرياتهم عن بطولات وإنجازات «6 أكتوبر»

- «أدب الحرب».. بطولات خالدة من «الجبهة» إلى قلوب المصريين

- «أدول»: «الاستنزاف» تجربة مهمة جدًا وتتضمن بطولات تفوق الخيال

-«الخميسي»: نتمنى ظهور أعمال مثل رواية «الحرب والسلام».. والكتابة عن هذه التجربة تحتاج مجهودا ضخما حتى يخرج العمل لائقا

-«الشافعي»: جيش المثقفين خلق حشدا شعبيا لدعم المعارك

- «المؤرخ العسكري»: الفن خلق حالة من الاصطفاف الجماهيري خلف المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية

- محمود عرفات: النصر سيظل ذكرى مضيئة.. ولا أصدق مرور 50 عامًا على الحرب

- أحد أبطال أكتوبر: مهمة الكُتاب والمفكرين هى تغذية شعلة أكتوبر بالزيت اللازم لكي تظل متوهجة في حياتنا

- البلد كله كان مُجنداً.. واتباع المنهج العلمي لحل المشكلات أبرز أسرار النصر

الصفحة الخامسة

- نافذة رأي

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: نبوءة «جاك أتالى»

- مقال رأي لـ صلاح البلك، بعنوان: استعادة الوعي العربي

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: الشهيد مراد سيد .. فخرنا وعزنا

- مقال رأي لـ هبة أمين، بعنوان: بعد الثلاثين.. جميعهن فى الهوا سوا!!

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: الحياة الافتراضية

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: حديث عن الأهرامات فوق جبال الألب!

- مقال رأي لـ تامر نادر، بعنوان: تعالى يابا أديك دُش

- مقال رأي لـ أحمد عبدالسلام، بعنوان: مَن يردّ الشتاء حين يدق الأبواب؟!

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ عبدالله غنوش، بعنوان: 10 أشخاص.. من فضلك اعمل لهم بلوك فوراً

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: الجمال يشع من داخلك

- مقال رأي لـ فاروق الدسوقي، بعنوان: أليس منكم «سوار ذهب» جديد؟!

- مقال رأي لـ عبدالرحمن قناوي، بعنوان: يا بهية

الصفحة الثامنة

- «دمي فلسطيني».. المصريون يتبرعون بدمائهم لدعم الأشقاء في غزة