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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. نهضة في التعليم العالي بالوجه القبلي

كتب:

محمد عزالدين
07:54 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«ماليزيا»: مصر تلعب دورًا بارزًا في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين

- قوات الاحتلال تعتدي على طاقم «القاهرة الإخبارية».. و«بوتين»: الحل السلمي يمنع تفاقم الصراع

- نافذة رأي

- ناصر عبدالرحمن: «سيطر العالم الافتراضي، وتجاوز الخيال بتحقيقه، والحلم بتأويله، والواقع بصنع واقع بديل يخص كل واحد»

-الأب بطرس دانيال: «لنتأمل لوحة الله الخالق من الفن والجمال، لأن كل ما في الكون سخّره الله لنا لنتمتّع به ونسبّحه على الدوام»

- أسيوط.. 9 سنوات «بناء وتعمير» في عاصمة الصعيد

- 2000 مشروع خدمي بتكلفة 44 مليار جنيه

- «حياة كريمة»: «المبادرة» وصلت إلى كل بيت.. وغيّرت «الشكل والمضمون»

- مدينة «ناصر الجديدة» أسهمت في حل مشاكل الإسكان في المحافظة

- الصحة: إنشاء أول مستشفى تخصصي يخدم محافظات الوجه القبلي

- حملات تبرع بالمحافظات دعمًا لفلسطين.. «الدم ده دمي»

- «التحالف الوطني» يدفع بـ«سيارات التبرع» في 13 محافظة

- «رحمة»: نزلنا لدعم الأشقاء.. «فرج»: «الدم» أقل شيء نقدمه.. «علاء»: الاهتمام ليس وليد اللحظة

- حازم عمر يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

- حملة «السيسي» لخريجي الأكاديمية العسكرية: «أنتم درع الوطن وسيفه».. وأول مؤتمر لـ«زهران» اليوم

- «أدب الحرب».. بطولات خالدة من «الجبهة»

- كُتَّاب يروون لـ«الوطن» ذكرياتهم عن بطولات وإنجازات 6 أكتوبر

- حجاج أدول: حرب الاستنزاف تجربة مهمة جداً وتتضمن بطولات تفوق الخيال

- محمود عرفات: النصر سيظل ذكرى مضيئة طوال حياتي

-«فيتوريا» يضع خطة استعداد «الفراعنة» لـ«أمم أفريقيا»

 

الصفحة الثانية

- «أسيوط».. 9 سنوات «بناء وتعمير» في عاصمة الصعيد

- جامعات «تكنولوجية وأهلية».. نهضة في التعليم العالي بالوجه القبلي

- طلاب يشيدون بجودة المنظومة التعليمية الجديدة: وفَّرت مشقة السفر للالتحاق بالجامعات الخاصة.. و«عبدالجابر»: توفير التدريب بالتعاون مع المنطقة التكنولوجية

- «الإصابات الجديد» أول مستشفى تخصصي يخدم المواطنين في محافظات الجنوب

- يضم 600 سرير و28 غرفة عمليات ويقدم خدمة متميزة لضحايا الحوادث

- «أبوتيج النموذجي».. خدمات طبية ورعاية شاملة للمرضى بمستوى فندقي

- يضم 142 سريرًا و56 غرفة و6 غرف عمليات.. ونجح في مواجهة «كورونا»

 

الصفحة الثالثة

- أهالي الريف يشيدون بـ«حياة كريمة»: وصلت لكل بيت.. و«غيّرت حياتنا»

- «إبراهيم»: تغيير خطوط مياه الشرب والصرف المتهالكة.. و«إدريس»: مجمع خدمات «أولاد إلياس» وفَّر علينا الذهاب للمدينة.. و«حفظى»: تبطين الترع حمى الأهالي من الحشرات

- «ناصر الجديدة».. حياة عصرية للأهالي في إحدى مدن الجيل الرابع

- تضم 3 تجمعات سكنية وحضانات ومساجد ومدارس.. ومحور يربطها بمدينة أسيوط القديمة لخدمة السكان

- «إيهاب»: حلمي بالحصول على شقة تحقق في «ناصر الجديدة»

- تصميمات رائعة وخدمات متطورة ووسائل نقل حديثة

- «النقراشي» يعيش في منزل آدمى بفضل «حياة كريمة»

- ابن «أبوتيج»: «كنا ساكنين في عشة والأفاعي تطاردنا»

- محافظ أسيوط: إضافة 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 خلال 9 سنوات بقيمة تخطت الـ2 مليار جنيه

– اللواء عصام سعد: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بتكلفة وصلت 44 مليار جنيه في 7 مراكز.. وتبطين 108 ترع

- بناء 5 مستشفيات نموذجية جديدة.. وتطوير 137 وحدة صحية وفقاً لمنظومة «التأمين الصحي»

 

الصفحة الرابعة

- مؤرخون وكُتَّاب يروون لـ«الوطن» ذكرياتهم عن بطولات وإنجازات «6 أكتوبر»

- «أدب الحرب».. بطولات خالدة من «الجبهة» إلى قلوب المصريين

- «أدول»: «الاستنزاف» تجربة مهمة جدًا وتتضمن بطولات تفوق الخيال

-«الخميسي»: نتمنى ظهور أعمال مثل رواية «الحرب والسلام».. والكتابة عن هذه التجربة تحتاج مجهودا ضخما حتى يخرج العمل لائقا

-«الشافعي»: جيش المثقفين خلق حشدا شعبيا لدعم المعارك

- «المؤرخ العسكري»: الفن خلق حالة من الاصطفاف الجماهيري خلف المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية

- محمود عرفات: النصر سيظل ذكرى مضيئة.. ولا أصدق مرور 50 عامًا على الحرب

- أحد أبطال أكتوبر: مهمة الكُتاب والمفكرين هى تغذية شعلة أكتوبر بالزيت اللازم لكي تظل متوهجة في حياتنا

- البلد كله كان مُجنداً.. واتباع المنهج العلمي لحل المشكلات أبرز أسرار النصر

الصفحة الخامسة

- نافذة رأي

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: نبوءة «جاك أتالى»

- مقال رأي لـ صلاح البلك، بعنوان: استعادة الوعي العربي

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: الشهيد مراد سيد .. فخرنا وعزنا

- مقال رأي لـ هبة أمين، بعنوان: بعد الثلاثين.. جميعهن فى الهوا سوا!!

 

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: الحياة الافتراضية

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: حديث عن الأهرامات فوق جبال الألب!

- مقال رأي لـ تامر نادر، بعنوان: تعالى يابا أديك دُش

- مقال رأي لـ أحمد عبدالسلام، بعنوان: مَن يردّ الشتاء حين يدق الأبواب؟!

 

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ عبدالله غنوش، بعنوان: 10 أشخاص.. من فضلك اعمل لهم بلوك فوراً

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: الجمال يشع من داخلك

- مقال رأي لـ فاروق الدسوقي، بعنوان: أليس منكم «سوار ذهب» جديد؟!

- مقال رأي لـ عبدالرحمن قناوي، بعنوان: يا بهية

 

الصفحة الثامنة

- «دمي فلسطيني».. المصريون يتبرعون بدمائهم لدعم الأشقاء في غزة

 

 

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