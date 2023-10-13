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نائب مدير الأكاديمية العسكرية: طورنا نظام التعليم لمواكبة التكنولوجيا

كتب:

محمد أيمن سالم
11:37 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
اللواء بحري أ.ح/ أشرف المشرفي

اللواء بحري أ.ح/ أشرف المشرفي

هنأ اللواء بحري أ.ح أشرف المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، الطلاب وأرسل لهم التهنئة ولأسرهم، قائلا: «أقول لهم لقد نلتم شرف الانضمام للقوات المسلحة فكونوا أهلًا لهذا الشرف حافظوا على سلاحكم ومعداتكم وتقربوا من جنودكم وعلموهم فهم خير جنود الأرض، ولا تنسوا القسم الذي قسمتوه، ليكن شعاركم الدائم هو الشرف والعلم والفداء». 

الكلية البحرية

وأضاف «المشرفي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أنّ الدراسة في الكلية البحرية تتم من في البداية عن طريق المواد النظرية والمواد العملية، إذ تمّ تطوير كل مناهج الكلية البحرية لتواكب التطور في منظومات التسليح الحديثة، وتم تحويل نظام التعليم داخل الكلية إلى نظام التعليم الرقمي.

الأكاديمية العسكرية

وتابع نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، بأنّ نظام التعليم الرقمي يُسهل على الطالب الحصول على المعلومة، بجانب الأفلام التعليمية التي تساعد الطلبة على التعلم، لافتًا إلى أنّ كافة الامتحانات أصبحت جميعها إلكترونية.

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