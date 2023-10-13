الحب عاطفة ليس من صفاتها الدوام.. ما علاقتها بمسلسل «ما تيجي نشوف»؟

«الحب في مجتمعنا عاطفة معقدة، فهو في ذاته كعاطفة ليس من صفاتها الدوام، بل صفاتها الاشتعال والانطفاء والتقلب والتناقض، وهذا سر دوام العلاقات والحب»، بهذه الكلمات للدكتور مصطفى محمود بدأت حلقات مسلسل «ما تيجي نشوف» من كتاب «55 مشكلة حب»، وهو ما جعل الجميع في تساؤل عن علاقة المقولة بأحداث المسلسل.

ما علاقة مقولة الدكتور مصطفى محمود بمسلسل ما تيجي نشوف؟

توضح المقولة أن الحب من صفاته الدوام بالظروف المختلفة في الحياة، فإن نجاح العلاقات يلزمه تقبل عيوب الآخرين والتنازل، وهو ما أوضحته إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، لـ«الوطن»، تفسيرًا للمقولة، إذ أوضحت فيما معناه أن الحب متقلب، وليس من صفاته الدوام على وتيرة واحدة: «الحب بيقابل ظروف مختلفة مش دايمة، وده اللي بنقابله في المسلسل مع كل الشخصيات، فبيوضح صورة أن الحب بيقابل ظروف مختلفة، لكن المهم دوامها، وحل المشاكل المختلفة اللي بتقابلها».

وأضافت: «الحب هو مشاعر تحقق التقارب والتجاذب والارتياح الداخلى بين البشر، حتى في ظل وجود المشكلات، إذ يجب الاستمتاع بالتواجد مع الطرف الآخر والاحتواء والترابط الأسري، وهو ما تؤول إليه أحداث المسلسل بالرغم من كل المشكلات التي تقابل أبطاله يجب أن توجد لغة حوار مشتركة، وهي عنصر أساسي في العلاقات».

مسلسل ما تيجي نشوف

حقق مسلسل ما تيجي نشوف نجاحًا كبيرًا بسبب قصته، المأخوذة عن كتاب «55 مشكلة حب»، للدكتور مصطفى محمود، ويعتمد المسلسل على فكرة «الشلة» التي تربط بين مجموعة من الأصدقاء، والعلاقات الزوجية وفكرة الحب، والمشكلات المختلفة التي تقابل الأطراف، في إطار اجتماعي مكون من 7 أبطال ويحمل كل منهم حكاية مختلفة، حيث تشهد حلقات المسلسل العديد من الأحداث التشويقية.

مواعيد عرض مسلسل ما تيجي نشوف

يجمع مسلسل ما تيجي نشوف مجموعة كبيرة من الأبطال، مثل هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، ملك قورة، إسلام جمال، ومواعيد عرض مسلسل ما تيجي نشوف يُذاع على «ON E»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة في الـ 12 ظهرًا، بينما يعرض على قناة «ON DRAMA»، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويُعاد الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة فتكون في تمام الخامسة عصرًا.