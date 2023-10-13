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مصر تحذر من مطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة بالتحرك جنوبا

كتب:

أحمد حامد دياب
06:27 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

حذرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، من مطالب الجيش الإسرائيلي، لسكانَ قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا.

مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

وأكدت الخارجية في بيان، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

ودعت جمهورية مصر العربية الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.  

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