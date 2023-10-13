الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لحشد 294 مليون دولار مساعدات إغاثة لسكان غزة

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نداءً عاجلًا اليوم، لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، بيان المكتب، الذي جاء فيه، أن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشدد المكتب الأممي على ضرورة توفير التمويل المطلوب في النداء في الوقت الملائم؛ لضمان قدرة شركاء الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

العفو الدولية تؤكد استخدام الاحتلال لمادة الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، أنه تحقق في مختبر أدلة الأزمات لديهم، من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض.

وأكدت المنظمة، في بيان لها عبر موقع «إكس»، أنهم يجرون تحقيقًا في ما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة.

وطالبت منظمة العفو الدولية، سلطات الاحتلال بأن تعيد فورًا إمدادات الكهرباء في غزة، وترفع الحصار غير القانوني على قطاع غزة منذ 16 عامًا، مشيرة إلى أن العقاب الجماعي للمدنيين في غزة يرقى إلى جريمة حرب وهو غير إنساني.