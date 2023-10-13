اللواء طيار سمير عزيز يكشف كواليس الضربة الجوية في حرب أكتوبر 1973

كشف اللواء طيار سمير عزيز، أحد المشاركين في نصر أكتوبر، عن كواليس الطلعة الجوية، حيث أوضح أنه قبل حرب أكتوبر، وبالتحديد يوم الخامس من أكتوبر 1973، كان قد مر شهرين على زواجه، وفي ذلك اليوم كان في المنصورة ومعه زوجته.

وأضاف اللواء طيار سمير عزيز، خلال لقائه على قناة «DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، «كنت متجوز بقالي شهرين وكان معايا مراتي في مطار المنصورة وحسيت إن فيه حاجة مش طبيعية وكل الطيارات محملة ذخيرة، وتاني يوم الساعة 10 الصبح جمعنا قائد اللواء، وقال: اليوم اللي إحنا مستنينه بقالنا سنيين هيكون النهاردة الساعة 2 الظهر».

وأوضح أنه في تمام الساعة الثانية ظهرًا تم تنفيذ الضربة بالفعل، حيث كنت قائدًا لثاني سرب في المنصورة، قائلًا «الطلعة بتاعتي كانت مهمتها حماية كل الطيارات اللي رايحة تضرب من الإسماعيلية إلى بورسعيد.. القطاع دا كله كان تحت حمايتي».

واستكمل حديثه «عملنا مظلة من بورسعيد إلى الإسماعيلية عشان نحمي القوات، ومطلعتش لينا ولا طيارة معادية، ومن أسبوع بس عرفت ليه مطلعوش لينا بعد ما شوفت فيديو إسرائيلي لطيار إسرائيلي بيحكي السبب لأنهم كانوا محملين قنابل عشان يضربونا وعشان ينزلوا تلك القنابل ويحطوا صواريخ بتاخد وقت عشان كده مقدروش يطلعوا الساعة 2».