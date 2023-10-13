طلاب «دار علوم» القاهرة يتبرعون بالدم لمصابي غزة.. «كتف بكتف مع أهالينا»

المنازل والمباني باتت كالرماد، والأطفال خلف الأنقاض يصرخون، والدماء منتشرة بكل مكان، مشاهد عصيبة لا يمكن نسيانها توثق اللحظات الأكثر رعبًا التي يعيشها شعب فلسطين، وهو ما جعل العالم ينتفض للتبرع بالدم، وشاركت كلية دار العلوم جامعة القاهرة طلابًا وعاملين في حملة للتبرع بالدم، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة.

دار علوم القاهرة تشارك في حملة التبرع بالدم دعمًا لأهالي غزة

الدم واحد ودعما لأهالينا في فلسطين الذين يعيشون ظروفا قهرية من نقص المستلزمات الطبية والأدوية ونفاذ الدم بالبنوك المختصة، كان هو دافع طلاب كلية دار علوم القاهرة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لإطلاق حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، إذ توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية للتبرع تضامنًا مع أشقائنا في قطاع غزة، وبحسب الصفحة الرسمية لكلية دار العلوم، أوضح أحمد بلبولة، أستاذ بالكلية، إن الكلية باعتبارها مؤسسة علمية ومنبرا للسلام تناشد المجتمع بالمسارعة في تقديم كافة المساعدات لإنقاذ الأرواح وإعانة أسر الضحايا في غزة.

التبرع بالدم لأهالي فلسطين

أنقاض منازل مهدمة، وأطفال جوعى ومصابين بقذائف محرمة دولية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت سببا في إعلان كلية دار العلوم عن الحملة، استمرار حملة التبرع بالدم حتى نهاية الأسبوع القادم، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، والتي بدأت صباح أمس، وشهدت توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية: «التبرع بالدم لمشاركة اخواتنا لزامًا، احنا كتف بكتف مع فلسطين، والتبرع بالدم هو أقل ما نستطيع فعله لفلسطين».

أستاذ بالكلية: 3 سيارات للتبرع بالدم داخل الجامعة

«كتف بكتف مع أهالينا»، هو شعار الحملة التي أطلقتها كلية دار العلوم في القاهرة، إذ تواجد 3 سيارات للتبرع بالدم داخل الجامعة، الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة «القبة»، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة، حسبما أوضح الأستاذ الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عبر صفحة الكلية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».