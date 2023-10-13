فوز محمد عثمان بمقعد نقيب أطباء الفيوم

فاز الدكتور محمد عثمان بمقعد نقيب أطباء الفيوم رسميا، بفارق بلغ نحو 579 صوتًا عن منافسه الدكتور خالد الخشاب، بعدما انتهت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار ضياء طايع من فرز الأصوات الخاصة بمقعد نقيب المحافظة، حيث حصد نحو 841 صوتًا.

وحصلت «الوطن»، على نتيجة انتخابات أطباء الفيوم بعد الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل نقابة الأطباء في الفيوم في انتخابات التجديد النصفي التي أقيمت اليوم في نادي محافظة الفيوم.

نتيجة انتخابات أطباء الفيوم

وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الفيوم اليوم 112 صوتًا من إجمالي 3000 طبيب وطبيبة ممن لهم حق التصويت.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1103 أصوات منهم 517 صوتًا في اللجنة الأولى، و586 صوتًا في اللجنة الثانية، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 9 أصوات منها 5 أصوات في اللجنة الأولى و4 في اللجنة الثانية.

محمد عثمان نقيبًا لأطباء الفيوم

وحصد الدكتور محمد عثمان على 841 صوتًا منها 399 صوتًا في اللجنة الأولى، و442 صوتًا في اللجنة الثانية، فيما حصد منافسه الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب السابق على 262 صوتًا منها 118 صوتًا في اللجنة الأولى، و144 صوتًا في اللجنة الثانية.

احتفال على أنغام المزمار

واحتفل الأطباء المؤيدون للدكتور محمد عثمان بنجاحه بالرقص على أنغام المزمار البلدي، داعين له بالتوفيق والسداد.