تحذير من ظاهرة جوية تضرب 9 محافظات الساعات المقبلة.. انخفاض الحرارة

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين والسائقين من ظاهرة جوية تضرب الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظات، إذ تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، وربما يقع العديد من الحوادث.

طقس الساعات القادمة في المحافظات

وتوقعت الأرصاد الجوية تعرض 9 محافظات وهي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومطروح، والإسكندرية، كفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، والبحيرة»، إلى شبورة مائية على الطرق الرئيسية، لذا نوهت الأرصاد بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة بداية من الساعات المقبلة بمعدل 3 درجات على مختلف المحافظات، وسط توقعات بسقوط أمطار تصل إلى 50% على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد إلى القاهرة.

انخفاض درجات الحرارة الساعات المقبلة

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر تكون مضطربة، ويصل ارتفاعها إلى 2.5 متر وتكون شمالية شرقية، فيما تكون حالة الأمواج في البحر المتوسط معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر.

وشملت التحذيرات مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى مرضى حساسية العيون نظراً لوجود الأتربة العالقة الساعات المقبلة لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.