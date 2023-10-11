عاجل.. المصري يلجأ لـ«فيفا» لإعادة مباراته أمام الأهلي بالدوري

قدمت إدارة النادي المصري البورسعيدي خلال الساعات الماضية، شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد اتحاد الكرة المصري بسبب حرمانه من الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد في بداية الموسم الكروي الجديد بدوري نايل 2023-2024، والذي بدأه بالخسارة أمام النادي الأهلي برباعية نظيفة، مطالبا في شكواه بإعادة مباراته الأولى في الدوري أمام المارد الأحمر.

وطالب النادي المصري في شكواه لـ«فيفا» بإعادة المباراة أمام النادي الأهلي ودفع اتحاد الكرة غرامة قانونية للنادي البورسعيدي لا تقل عن 150 ألف دولار للضرر المتعمد وخسارته برباعية من الشياطين الحمر، نظرا لما حدث من عدم السماح لأحمد أيمن منصور وأحمد عيد بالمشاركة في مبارة النادي الأهلي في افتتاحية مباريات الفريق بدوري نايل.

واستند النادي المصري في الشكوى المقدمة لـ«فيفا» بأن موقف اتحاد الكرة تجاه «منصور وعيد» ثنائي الفريق، يعد غير قانوني بسبب إهمال وتعنت «الجبلاية»، خاصة أن النادي تضرر بقرار الاتحاد بإيقاف اللاعبين لحين التحقيق معهما على خلفية شكوى نادي الزمالك على الرغم من أن اللاعبين ليسا بقائمة الفارس الأبيض.

أزمة بين المصري البورسعيدي واتحاد الكرة

وأكد النادي المصري في شكواه موافقة اتحاد الكرة على تسجيل اللاعبين على سيستم الاتحاد بالرغم من مخاطبة النادي المصري لاتحاد الكرة، للتأكد من صحة قيد اللاعبين في اتحاد الكرة وتأكيد الاتحاد بقانونية تسجيل اللاعبين، كما أن «الجبلاية» لم تخاطب إدارة النادي البورسعيدي بوجود وقف لكارنيهات اللاعبين خلال فترة أكثر من شهر ونصف وذلك بعد تقديم شكوي الزمالك بعد قيد اللاعبين مباشرة، وتضرر المصري من عدم قدرته على الاستفادة من اللاعبين ودفع النادي الالتزامات المالية للاعبين والتعاقد معهما بموافقة اتحاد الكرة.

سبب شكوى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد

وكان نادي الزمالك اشتكى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد على خلفية توقيعهما لناديين، إذ اتهم الثنائي بالتوقيع على عقود انضمام لنادي الزمالك، قبل أن يوقعا للمصري البورسعيدي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.