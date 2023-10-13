جولة مفاجئة لوكيل صحة الشرقية للتأكد من وجود الأطباء بمستشفى الزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الزقازيق العام، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الحرجة، وقام بمتابعة تقديم الخدمة لحالات الحوادث بقسم الإستقبال والطوارئ، وسرعة توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة للمرضى والمصابين، مشدداً على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين بكافة الأقسام الطبية.

تفقد قسم العناية المركزة للطوارئ بمستشفى الزقازيق العام ومتابعة تقديم الخدمات الطبية

كما تفقد وكيل وزارة الصحة قسم العناية المركزة للطوارئ، وقسم العناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات الطبية والتمريضية بها.

تكليف إدارة المستشفى بالمتابعة المستمرة لجميع الأقسام

وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مكلفاً إدارة المستشفى، بالمتابعة المستمرة، لكافة الأقسام الطبية، خاصة خلال الفترة المسائية، مع تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية واليقظة الدوائية بكافة الأقسام الطبية، والعمل على ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حفاظاً على صحة المرضى.