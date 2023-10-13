رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية لمواجهة الأمطار غدا.. خط ساخن لتلقي الشكاوى

أعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة اعتبارا من صباح السبت 14 أكتوبر 2023.

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم، فإنه بناءا على رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية تقرر التالي:

إجراءات طوارئ الإسكندرية للتعامل مع الأمطار

- ترفع درجة الاستعدادات ونشر سيارات رفع المياه والبدالات.

- تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة.

- متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

رقم طوارئ صرف الإسكندرية بسبب الأمطار

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين، للعمل على حلها فورا تزامنا مع اضطراب طقس الإسكندرية غدا.

ودعا إلى ضرورة تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.