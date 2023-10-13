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صائد الدبابات بحرب أكتوبر: «إذا قامت مصر قام العرب»

كتب:

منى صلاح
10:22 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
محمد المصري، صائد الدبابات بحرب أكتوبر

محمد المصري، صائد الدبابات بحرب أكتوبر

قال محمد المصري، صائد الدبابات بحرب أكتوبر، إن أفضل مقولة قرأتها لمؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود، يقول فيها: «صلاح العرب من صلاح مصر».

المصري: إذا قامت مصر قام العرب

وأضاف «المصري» خلال حوراه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج «بالخط العريض» والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه «إذا قامت مصر قام العرب.. وإذا لا قدر الله، أصاب العطب مصر ماتت العرب».

صائد الدبابات في حرب 1973 يدعو لوطنه مصر

وتابع صائد الدبابات في حرب 1973، «حفظ الله مصر غالية وكل الوطن العربي.. اطمنوا على مصر وتحيا مصر».

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