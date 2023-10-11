وفاة اللواء محمد قابيل أحد أبطال حرب أكتوبر.. ونجله يكشف موعد الجنازة

غيب الموت اللواء محمد عبد العزيز قابيل، أحد أبطال حرب أكتوبر، الحاصل على نجمة الشرف العسكرية.

الراحل حاصل على نجمة الشرف

وكتب طارق قابيل، نجل اللواء الراحل، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله، اليوم، والدي اللواء محمد عبد العزيز قابيل، من أبطال حرب أكتوبر، والحاصل على نجمة الشرف العسكرية، قائد الفرقة الرابعة المدرعة أثناء حرب 73، ثم تولى قيادة المنطقة الغربية، ثم الملحق العسكري المصري في الولايات المتحدة الأمريكية».

موعد إقامة الجنازة

وتابع: «ستقام الجنازة العسكرية من جامع مستشفى الجلاء للقوات المسلحة، بعد صلاة الظهر غداً الخميس 12 أكتوبر، والعزاء يوم الأحد 15 أكتوبر، في قاعة السلام الرئيسية في جامع المشير طنطاوي.. لا أراكم الله مكروها في عزيز».