محافظ الأقصر يشارك في حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني 

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في ميدان صلاح الدين بوسط المدينة، وهي الحملة التي تنظمها مؤسسة شفاء الوارمان التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واجب على كل مواطن قادر على التبرع

وأكد المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، أن التبرع بالدم واجب على كل مواطن قادر على التبرع، مؤكدا دعم مصر قيادة وشعبا للإخوة في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم.

معدن الشعب المصري الأصيل

وأضاف محافظ الأقصر أن التكدس والزحام الشديد على مواقع التبرع يدل على معدن الشعب المصري الأصيل، الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.

الإقبال كبير

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر لمحافظ الأقصر عل دعمه لحملات التبرع بالدم لكل أبناء الأقصر الذين التفوا لإنجاح الحملة، مشيرا إلى أن الإقبال كبير ومن المتوقع أن يتزايد مساء اليوم.

أماكن التبرع

وانطلقت حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالأقصر اليوم الجمعة، في منطقتين وهما مدينة الأقصر ومدينة إسنا وسط إقبال كبير من المواطنين.