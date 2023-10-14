«يمامة»: تمويل الحملة الانتخابية مسؤوليتي الشخصية.. ولا مساس بأموال «الوفد»

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل، أن مسألة تمويل الحملة الانتخابية مسؤوليته الشخصية، مؤكدا على عدم المساس بأموال الحزب نهائيًا، أنه منذ توليه مسئوليه رئاسة الوفد لم يكسر أي وديعة من ودائعه، كما أن الوفد به أعضاء لديهم القدرة المالية على دعم الحملة الانتخابية، الأمر الذي سينظمه اللجان المختصة بذلك الشأن.

تمويل الحملة الانتخابية

وأضاف عبد السند يمامة في تصريح لـ«الوطن»، أنه سيترأس الحملة الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، من خلال غرف عمليات مركزية بالمقر الرئيسي للحزب وجميع المقرات بالمحافظات، لافتًا إلى أن الدعم الموجه للحملة سيكون تحت رقابة قوية، كما أنه لن يتدخل في العلمية الإدارية والتنظيمية الخاصة بالحملة من خلال قيادات الحملة.

البرنامج الانتخابي لحزب الوفد

وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي له سيتركز بشكل أساسي حول الإصلاح الاقتصادي من خلال المتخصصين في الاقتصاد، وهو الأمر الذي يشغل الشارع المصري كله وذلك سيكون من خلال رؤية جديدة وفي حقيقية الآمر البلد تحتاج إلى هذا التغير لذلك يجب أن تتضافر الجهود من اجل مصلحة البلد وتحقيق الأفضل، موضحًا أن قرار ترشحه على منصب رئيس الجمهورية جاء من منطلق الواجب الوطني، وبصفته رئيس لأقدم حزب سياسي في مصر.