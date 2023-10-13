جميلة نصر تفوز بمنصب نقيب الأطباء في الإسماعيلية 

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابات الأطباء في محافظة الإسماعيلية فوز الطبيبة جميلة نصر بمنصب نقيب الأطباء بالمحافظة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية

وأعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء فوز الدكتور سعيد الشربيني بمقعد فوق السن والدكتور عمرو حسونه بمقعد فوق السن والدكتور أحمد نادر بمقعد تحت السن والدكتور لؤي سالم بمقعد تحت السن.

وتنافس على منصب نقيب أطباء الإسماعيلية الدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس و المجمع الطبى بالإسماعيلية ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، والدكتور هاني عبد الرحمن عضو مجلس النقابة الحالي إستشاري الأنف والاذن والحنجرة ووكيل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتنافس 3 مرشحين على مقعدي فوق السن وهم النقيب الحالي الدكتور سعيد الشربيني والدكتور عمر حسونة استشاري القلب والدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة وأمراض الكلى، فيما تنافس 4 مرشحين على مقعدي تحت السن وهم الدكتور أحمد نادر نجم والدكتور عمرو رفعت والدكتورة غدير سعيد والدكتور لؤي سالم.