أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 14-10-2023 في مصر

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 14-10-2023، استقرارا نسبيا، في الأسواق، إذ يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم، من 68 إلى 69 جنيها للكيلو، من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح من 74 إلى 76 جنيها للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

أظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، بين 78 و80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو من 99 إلى 100 جنيه للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 62 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 25 إلى 34 جنيها، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور من 16 إلى 17 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي من 10.5 إلى 11.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين من 14.5 إلى 15.5جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني من 16.5 إلى 17.5 جنيه.