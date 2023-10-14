طقس اليوم في المحافظات: فرص سقوط الأمطار تصل إلى 50%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 50% مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتأثير الشبورة المائية وبداية انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، مطروح، الإسكندرية، شمال سيناء» سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضحت الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح في محافظات شمال وجنوب الصعيد والبحر الأحمر إذ تصل سرعتها إلى 38 كيلو متر في الساعة.

وتتعرض المحافظات اليوم إلى طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس على مدار اليوم، وتحذر الأرصاد من ظاهرة الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ اليوم في نطاق المحافظة إثر توقعات الأرصاد بطقس غير مستقر، مع تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين حول تراكمات مياه الأمطار، فيما تستعد محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، مطروح» إلى موجة الطقس السيء المتوقعة خلال الساعات القادمة.