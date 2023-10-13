حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.. وخريطة سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، وخريطة سقوط الأمطار في جميع المحافظات، إذ من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب توقعات «الأرصاد الجوية» لحالة الطقس اليوم، فإنّه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، إذا تزداد كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وذلك خلال الفترة من 4:00 فجرًا وحتى 7:00 صباحًا، ومن المتوقع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار

وتشهد حالة الطقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، فيما تضم خريطة سقوط الأمطار محافظات الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن تشهد بعض المدن سقوط أمطار وهي السلوم، وسيدي براني، والعلمين، ومارينا، وبرج العرب، والحمام، وأم الرخم، وشماس.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يخص درجات الحرارة في جميع المحافظات اليوم فإنّها كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.