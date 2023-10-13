فوز الدكتور طارق خالد بمقعد نقيب أطباء المنيا بـ972 صوتاً

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا، فوز الدكتور طارق خالد فتح الباب بعد حصوله على 972 صوتاً، وحصول الدكتورة نادية فاروق محمد الأمين على 225 صوتا، بالإضافة إلى فوز الدكتور ياسر الحسيني فتحي مدير فرع هئية الإسعاف بالمنيا بمقعد تحت السن بعدما حصل على 975 صوتا، ولا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة حتى تلك اللحظة لحسم باقي المقاعد.

عدد الحضور 1207 ناخبين

وأظهرت النتائج الأولية لصناديق الاقتراع أن عدد الحضور 1207 ناخبين من أصل 7886 ناخبا، وأن عدد الأصوات الصحيحة 1197 وعدد الأصوات الباطلة 10 أصوات.

حيث شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا، إقبالا كبيرا من قبل الأطباء لاختيار منصب النقيب وعضو شمال الصعيد، و4 مرشحين للعضوية فوق السن وتحت السن.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، أعلنت عن أسماء المرشحين لخوض انتخابات نقابة أطباء المنيا اليوم بأحد فنادق مدينة المنيا من خلال قائمتين.

تنافس 9 مرشحين على مقعد النقيب

حيث تنافس في الانتخابات 9 مرشحين حيث تقدم على مقعد النقيب مرشحان وعلى مقعد العضوية فوق 15 سنة مرشحين اثنين، وعلى مقعد العضوية تحت السن 3 مرشحين، كما تقدم للترشيح على مستوى شمال الصعيد مرشحين.

حيث ترشح على مقعد نقيب أطباء المنيا طارق خالد فتح الباب ونادية فاروق ومحمد الأمين.

وعلى مقعد العضوية فوق السن أحمد رمضان شرقاوي يوسف، وطارق عبد المنعم عبد الظاهر.

وعلى مقعد العضوية تحت السن الأطباء ياسر الحسيني فتحي، وعبد الرحمن محمد فاروق، وأحمد جمال سليمان عبد الوهاب.

فيما ترشح على مقعد شمال الصعيد عمرو محمد على وسمير على توني.