اللواء يسري عمارة لـ«الشاهد»: لم أخطط لدخول الكلية الجوية وأردت أن أصبح مهندسًا زراعيًا

قال العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، الذي قام بأسر عساف ياجوري، قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي، إنه لم يخطط في دخول الكلية الجوية، وأراد أن يكون مهندسًا زراعيًا، أسوة بالمهندس الزراعي الذي كان يعمل في القرية التي تربى فيها بالمنوفية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «لم أكن الوحيد الذي يريد أن يصبح مهندسًا زراعيًا لكن كل طلاب البلد كانوا يريدون أن يصبحوا مهندسين زراعيين».

وأوضح العميد أركان حرب يسري عمارة، أنه عقب حصوله على شهادة الثانوية العامة لم يقدر له الالتحاق بكلية جيدة، فرشح له المعهد العالي للتربية الرياضية، مشيرًا إلى أنه قرر أن يعيد الثانوية العامة، لكنه شاهد إعلان عن الكلية الجوية في الجرائد، فقام بصحبة أصدقائه بالتقديم إلى الكلية، ونجح وتم قبوله بها.