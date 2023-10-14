هل الأطفال أكثر عرضه للإصابة بالإنفلونزا الموسمية؟.. استشاري يوضح

درجات حرارة منخفضة تشهدها كافة البلاد هذه الفترة نتيجة بداية فضل الخريف الذي يشهد تقلبات جوية عديدة وتنتشر فيه العديد من الأمراض العديدة بينها الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، الأمر الذي يجعل الكثيرون يتساءلون: من هم الفئات الأكثر عرضه للإصابة بهذه الأمراض؟

الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الإنفلونزا تصيب حوالى 5% إلى 15%من السكان كل عام، وتتسبب فى وفاة نصف مليون إنسان، كما أنها من أمراض الشتاء وتتلخص الأعراض في سيلان الأنف وعطس والتهاب في الحلق، ومن الأعراض الشائعة الحمى وآلام العضلات والسعال الجاف.

الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية

فئات عديدة هم الأكثر عرضه للإصابة بالإنفلونزا الموسمية والتي من أبزرها الأطفال أقل من خمس سنوات، خاصة الذين تقل أعمارهم عن عامين وأيضا مرضى الربو الشعبي والبالغون بعمر 50 سنة النساء الحوامل وكذلك المدخنون.

وجاء من ضمن الأشخاص الذين يكونوا أكثر عرضه للإصابة بالإنفلونزا الموسمية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة غير مستقرة أو غير مسيطر عليها مثل قلة المناعة و أمراض الرئة والربو وأمراض القلب وأمراض الكلى أو الكبد وكذلك اضطرابات التمثيل الغذائي، ومرضى السرطان والسمنة.

في سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقالت إن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية وذلك عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال وكذلك عن طريق الأيدي الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف.

طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين أن يجب تغطية الفم والأنف عنذ العطس أو السعال وأيضا يفضل غسل اليدين باستمرار وعدم ملامسة العين والأنف إذا كانت الأيدي غير مغسولة بشكل جيد وكذلك يفضل الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بيفتامين سي وتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالإنفلونزا التي إذا ظهرت على الشخص يجب عليه التوجه للطبيب فورًا وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان، وهي كالتالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- قشعريرة.

- سعال.

- التهاب الحلق.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- آلام في الجسم أو العضلات.

- صداع.

- تعب وشعور بالإرهاق.

- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال.