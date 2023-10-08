أعراض الإنفلونزا الموسمية 2023 وعلاجها.. «مش برد المروحة»

في ظل برودة الجو تكثر الإصابة بأدوار البرد، الذي يعتقد البعض أنه مجرد «برد المروحة» كما هو متداول على ألسنة الكثيرون، إلا أن الأمر يتعلق بالإنفلونزا الموسمية، ولإيضاح الفرق بين برد المروحة والإنفلزنزا الموسمية، وجب التعرف على أعراض الإنفلونزا الموسمية 2023 وعلاجها في السطور المقبلة.

«مش برد المروحة».. اعرف أعراض الإنفلونزا الموسمية 2023 وعلاجها

تعد الإنفلونزا الموسمية واحدة من الأعراض الأكثر شيوعًا، إذ تظهر بعض العلامات على الشخص، تنذر عن إصابته بالإنفلونزا الموسمية، لذا أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أعراض الإنفلونزا الموسمية 2023 وعلاجها فيما يلي:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- قشعريرة.

- سعال.

- التهاب بالحلق.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- آلام في الجسم أو العضلات.

- صداع تعب وشعور بالإرهاق.

- القيء والإسهال ويكون هذا العرض أكثر شيوعًا عند الأطفال.

ونصحت الوزارة بضرورة إتباع بعض الطرق للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، خاصة بعد معرفة أعراض الإنفلونزا الموسمية 2023 وعلاجها، تكمن في الحصول على جرعات اللقاح التي أقرتها الوزارة، التي تعمل بدورها على توفير الحماية من 4 أنواع لفيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.

وبحسب موقع «مايو كلينك»، هناك حالات معينة وجب فيها زيارة الطبيب، في حال ظهور أعراض الإنفلونزا لكن بشكل مضاعف، ووجب في هذا الأمر أنه في حالة ظهور أعراض الإنفلونزا وكنت معرّضًا لخطر الإصابة بمضاعفات، وجب عليك تقليل تناول الأدوية المضادة للفيروسات، ومعرفة مدة المرض لمنع حدوث مشكلات أكثر خطورة.

ومن جانبه أشار أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، في حديثه لـ«الوطن»، إلى وجه الاختلاف بين البرد العادي والإنفلونزا الموسمية، ويمكن إيضاحه في أن أعراض البرد تتمثل في:-

- ارتفاع درجة حرارة بسيط.

- صداع.

- احتقان بسيط في الحلق والرشح والزكام.

- لا يعاني من أي آلام عظمية ويستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بأعراض الإنفلونزا الموسمية 2023 وعلاجها يتمثل فيما يلي:

- ترتفع معه درجة حرارة الشخص إلى أكثر من 39 درجة.

- يعاني من آلام في العظام.

- صعوبة في الحركة.

- التنفس.

- كحة شديدة.

- صداع شديد.