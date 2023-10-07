10 أماكن للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية بمراكز القليوبية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية عن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين المخصصة بالمحافظة في 10 أماكن «تحت شعار احمي نفسك وأسرتك من الإنفلونزا الموسمية» حيث يتواجد فريق صحي مدرب لتقديم خدمة تطعيم لقاح الإنفلونزا بتكلفة 50 جنيها فقط.

خريطة أماكن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالقليوبية

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن»، أن خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية متاحة من خلال فرق طبية مدربة موزعة على أنحاء المحافظة كالتالي :

- مكتب صحة رابع بنها المركز الطبي العام أمام مستشفى بنها التعليمي.

- مكتب صحة حجازي بجوار المعهد الديني بجوار محكمة شبرا غرب.

- المركز الطبي بكفرشكر على الطريق السريع بنها المنصورة الإدارة الصحية القديمة بكفرشكر.

- مركز طبي الشباب بالعبور إسكان الشباب.

- مكتب صحة الخانكة الأول منطقة المثلث الخانكة.

- مركز طبي بهتيم ثان الشارع الجديد طريق بهتيم

- مرکز طبي شبين القناطر شارع المستشفى الأميري

- مركز طبي طوخ مجلس مدينة طوخ.

- صحة القناطر الخيرية أول بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي

مركز طبي قليوب المحطة بجوار مستشفى رمد قليوب.

الموعد المناسب للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاح يحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60 %، ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90%، وأنه آمن وفعال وهام ويفضل الحصول عليه من بداية شهر سبتمبر حتى نهاية ديسمبر المقبل.