أحد أبطال أكتوبر يكشف لـ«الشاهد» قصة أسير إسرائيلي أصبح نائبًا لرئيس «الموساد»

روى اللواء يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، الملقب بـ«صائد الأسرى»، قصة النقيب الإسرائيلي، الذي تم أسره خلال عمليات الاستنزاف، والذي بعد الإفراج عنه تدرج في المناصب حتى وصل لمنصب نائب رئيس جهاز الموساد.

وقال خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «خلال عملية الاستنزاف أخدنا أسير إسرائيلي مصاب، ونزلت بيه في ملجأ، والأسير كان عايز يشرب وبينزف، وأنا قولت أقوم بعمل بطولي وأشربه ومكنتش أعرف إنه غلط أنه يشرب.. ولما الدكتور وصل قال مين اللي إداله مياه كدا هيموت.. وكان ردي: أنا مالي هو مش من عيلتي، لكن في النهاية الأسير عاش».

شجر الكافور حمى الجنود المصريين من القصف الإسرائيلي

وتابع: «بعد العملية دي، إسرائيل قامت بضربنا بالطائرات ولكن شجر الكافور حمانا، ولم نخسر أرواح.. وطلع بيان مصري بأن الموقع سليم بالفعل.. ولكن على الجانب الإسرائيلي أعلن أنهم دمروا الموقع المصري نتيجة أسر النقيب الإسرائيلي»، معلقًا: «قولت للأسير حكومة مين اللي كدابة بقي».

وأضاف، أن الأسير الإسرائيلي بعد تبادل الأسرى تدرج في المناصب حتى أصبح نائب رئيس جهاز الموساد.

ويقدم الدكتور محمد الباز، في الموسم الثالث ببرنامج «الشاهد» شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ما فعله رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.