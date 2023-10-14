أحمد القرش نقيبا للأطباء في محافظة المنوفية بانتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية، فوز الدكتور أحمد القرش، بمقعد نقيب الأطباء في محافظة المنوفية، بحصوله علي 444 صوتا، بعد صراع على المقعد بين خمسة مرشحين، حيث شهدت النقابة اليوم إقبالا من الأطباء للاختيار بين المرشحين في التجديد النصفي للنقابة.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية

كما أعلنت اللجنة، فوز كل من، الدكتور أحمد ولاش والدكتور عباس العناني، على مقعدي فوق السن خلال انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية، كما فاز بمقعدي تحت السن كل من، الدكتور محمد السنباوي والدكتور محمد الشافعي، بعد حصولهما على أعلى نسبة في التصويت بالانتخابات.

المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية

وشهدت انتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية، إقبالا من الأطباء لدعم مرشحيهم وسط منافسة قوية، ودعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الأطباء بالمشاركة في الانتخابات والتصويت لم يرغبون في انتخابه على منصب النقيب أو عضوية فوق السن أو تحت السن من الأطباء.