طرق طبيعية لعلاج التهاب الحلق في المنزل.. بينها مشروب حبة البركة

يعاني كثير من الأشخاص من التهاب الحلق، خاصة خلال فصل الشتاء، إذ أن الهواء البارد، وتغير الطقس بشكل مستمر، يمكن أن يساهم بشكل كبير في الإصابة به.

والتهاب الحلق، عبارة عن شعور شديد بالألم، يصعب معه بلع الريق، أو تناول أي مشروب، ويبدأ الألم بطريقة بسيطة، كالشعور بحكة في البلعوم ورشح في الأنف.

أعراض التهاب الحلق

من أهم أعراض التهاب الحلق:

- الشعور بألم شديد في الحلق.

- صعوبة البلع أثناء تناول الطعام، أو المشروبات.

- وجود صداع وآلالام في الجسم.

- انخفاض درجة حرارة الجسم لأقل من 38 درجة مئوية.

ويرى الأطباء، أن ألم الحلق في معظم الوقت يحدث نتيجة التهاب ميكروبي في منطقة البلعوم، بسبب الفيروسات التي تظهر ضمن أعراض نزلات الإنفلوانزا، كما أن الوصفات المنزلية، يمكن أن تساعد على الشفاء من التهاب الحلق.

أسباب التهاب الحلق

هناك الكثير من الأسباب التي تساعد على الإصابة بالتهاب الحلق، منها:

- التدخين.

- الالتهابات الفيروسية.

- التعرق المفرط.

- توقف التنفس خلال النوم.

- عدم شرب المياه بشكل كاف.

- زيادة التبول.

- فقدان الوزن المائي.

- تناول الأدوية التي قد تؤدي إلى الجفاف.

- التعرض لتغيرات الجو.

مضاعفات التهاب الحلق

يعد شعور الشخص بألم شديد في الحلق لفترة طويلة، مع وجود تغير في نبرة الصوت، من العوامل الخطيرة، التي يجب فيها اللجوء إلى الطبيب، بالإضافة إلى أن الشخص، إذا لم يعد قادرا على تنناول الطعام، مع وجود صعوبة في التنفس، وفقدانه للكثير من الوزن في فترة قصيرة، يعد مؤشرا على المضاعفات الخطيرة، التي يمكن أن تسبب سرطانا في الحلق، إذا تجاهلها الشخص لمدة طويلة.

علاج التهاب الحلق في المنزل

يمكن أن يحاول الشخص الحصول على بعض الوصفات المنزلية، من أجل التقليل من ألم الحلق، في حالة عدم تطور حالته الصحية أو تدهورها، فبإمكانه أن يتبع بعض الخطوات، منها:

- تناول المشروبات الدافئة خلال اليوم، والابتعاد عن المشروبات المثلجة او الباردة.

- اتباع أسلوب الغرغرة، فالتغرر بالمياه الدافئة وبعض من الملح، يساهم بشكل كبير في التقليل من الألم الناتج عن التهاب الحلق.

علاج التهاب الحلق بالأعشاب

هناك بعض الطرق التي تغني الشخص عن اللجوء إلى الطبيب، في حالة إصابته بالتهاب الحلق، ويمكن الحصول على بعض الوصفات المنزلية من خلال الأعشاب، للتقليل من الألم الناتج عن التهاب الحلق، منها:

- مشروب «حبة البركة»، بعد غليه في المياه.

- تناول معلقة عسل في الصباح الباكر أو قبل النوم.

- تناول مشروب الزنجبيل.

- تناول مشروب الكمون.

- تناول مشروب الليمون الدافئ.

وبحسب «العربية»، فإن المشروبات العشبية أثبتت فعاليتها في تقليل آلام الحلق، وأحيانا العمل على علاجه تماما، إن كانت الإصابة في البداية، لكن كل ذلك يصبح بلا تأثير في حال الإصابة بالالتهابات البكتيرية.

أدوية لعلاج التهاب الحلق

وهناك أدوية متنوعة لعلاج التهاب الحلق، تبدأ بالحصول على مجموعة من المسكنات التى تعين الجهاز المناعي في الجسم على مواجهة المرض دون الحاجة إلى أى أدوية كيمائية، مثل «الباراسيتامول»، أوالأدوية التي تحتوي على مادة «الإيبوبروفينن» أو حتى بخاخات الأنف المهدئة.

وينصح بعدم تناول المضادات الحيوية، إلا بعد استشارة الطبيب، خصوصا أن تلك المضادات قد يكون لها مفعول عكسي وتتسبب في زيادة انتشار الفيروسات والبكتيريا التي تقاوم أي أدوية أو مضادات حيوية على المدى البعيد في جسم الإنسان.

الوقاية من التهاب الحلق

تقول الدكتور نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم المناعة والحساسية بمستشفى جامعة القاهرة، إن أفضل الطرق للوقاية من التهاب الحلق، الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها هواء ملوث، وتدفئة الجسم جيدا، وعدم التدخين، أو وجود الشخص في الأماكن التي يوجد بها مدخنين.

وأضافت نهلة لـ«الوطن»، أن الشخص الذي يعاني من التهاب في الحلق عليه أن يكثر من تناول بعض المشروبات الدافئة مثل: كوب من الماء الدافئ مع شرائح من الليمون، ويحلى بملعقة من العسل، مرتين خلال اليوم، موضحة أن القرفة من المشروبات التي تساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم.