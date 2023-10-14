«بتتعب لما تمشي؟».. اعرف الأسباب ومتى يجب زيارة الطبيب

يشعر بعض الأشخاص بألم في القدم عند المشي أو الخروج للتنزه أو شراء متطلبات المنزل وغيرها من الدوافع، وهو ما يسبب لهم استياء من عدم القدرة على مواصلة السير والرغبة في الجلوس سريعا.

ذللك الشعور بالرغبة في الجلوس عند وجود ألم في القدم، يثير تساؤلات كثيرين حول أسباب ذلك، وهل يعود الأمر لسبب عارض أم سبب مرضي؟ وهو ما أوضحه الدكتور أحمد عاطف، طبيب العظام في حديثه لـ«الوطن»، موضحا متى يحتاج الشخص لزيارة الطبيب.

أسباب ألم القدم عند المشي

يقول عاطف، إن الشعور بألم في القدم عند المشي، يعود لعدة أسباب ويجب التركيز في مضاعفات ومدة الشعور بالألم، فقد يكون السبب ناتج عن أسباب صحية، مثل مرض السكري، أو سبب مناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أو نقص الفيتامينات والكالسيوم في الجسم.

وأشار طبيب العظام، إلى أن الشعور بألم في القدم قد يكون لسبب عرضي، مثل ارتداء حذاء غير مريح، أو ممارسة الأنشطة الرياضية بكثرة في صالات الجيم وحمل أوزان عالية على القدم، أو قد يكون نتيجة كثرة المشي لمسافات طويلة او ارتداء كعب عالٍ، ويمكن أن يكون سبب ألم القدم وجود التهاب في الأوتار، أو الإصابة بالنقرس، أو السمنة وزيادة الوزن.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وتابع بأنه عند الشعور بألم يجب نقع القدم في الماء الدافئ ثم وضع مرهم مضاد للالتهابات والتدليك جيدا، وإذ لم تتحسن الأعراض ويتم التخلص من الألم بعد ممارسة تلك الخطوات واستمر الشعور بالوخز في القدم وازدادت حدته أو لاحظت تورم، لا بُد من الذهاب للطبيب المتخصص لتحديد السبب الحقيقي، والذي بدوره سيطلب إجراء الفحوصات الطبية المنوطة بالكشف عن السبب الحقيقي للألم المستمر والمتزايد.