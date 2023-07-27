باحث: الروماتويد ينتشر بنسبة 2% بين سكان العالم

قال الدكتور شادي يونس، الباحث المصري والمحاضر في قسم المناعة في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، إنه يعمل على البحث المتعلق بالتهاب المفاصل الروماتويدي منذ ثلاث سنوات لفهم الأسباب التي تؤدي إليه.

التهاب المفاصل مرض مناعي

وأضاف الدكتور شادي يونس في تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، إن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي يصيب العديد من أجزاء الجسم المختلفة، ويسبب التهابات وتشوهات في المفاصل يمكن أن تهدد الحياة في مراحلها اللاحقة.

عدم معرفة مسببات هذا المرض

وتابع :«لا نعرف مسببات هذا المرض والعوامل التي تؤدي إلى تطوير المرض كي نطور علاجاً فعالاً للمرض، وتطوير علاج يتطلب مراحل، كما أن المرض ينتشر نسبة 1 إلى 2 % من سكان العالم أي من 100 شخص هناك 1 أو 2 لديه التهاب مفاصل الروماتويد ومن ثم نسبة كبيرة وتكلفته العلاجية مرتفعة للغاية».