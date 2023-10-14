فوائد تناول الكشري.. وجبة لذيذة تقوي العضلات

يعتبر الكشري من أشهر الأكلات التي يحبها المصريون، لما له من مذاق مميز ومختلف بخلطته الخاصة به، ولكن قد يغفل البعض من محبيه عن قيمته العذائية التي يمكن جنيها من تناول هذا الطبق.

طبيب التغذية أحمد سليمان، ذكر في حديثه لبوابة الوطن، العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند تناول الكشري، نظرا لقيمته الغذائية العالية، لأن المكونات التي تدخل في تحضيره من الأطعمة الصحية.

فوائد الكشري

يحتوي الكشري على كميات عالية من البروتين نظرا لاحتوائه على العدس والحمص مما يساعد على بناء وتقوية العضلات، يساهم الكشري في تقوية المناعة نظرا لاحتواء مكوناته على أطعمة صحية تساهم في محاربة الفيروسات.

- يعمل على تقليل الشعور بالجوع.

يحتوي الكشري على ألياف متعددة مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي ويحسن حركة الأمعاء. يفيد الكشري المتدربين في تلطيم كثيرا ويمدهم بالطاقة والحيوية نظرًا لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة، التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

ونصح طبيب التغذية، بتناول الكشري بشكل غير مبالغ فيه، حيث أن الإفراط في تناوله يسبب الإصابة ببعض المشاكل ويضر مرضى القولون العصبي خاصة حيث يتسبب في زيادة الكلسترول بالدم، كما يؤدي إلى زيادة الوزن، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن تناول الكشري لمرضي مرضى حساسية البقوليات، ومرضى حساسية القمح.