هزة أرضية تضرب جنوب غرب المحيط الهادئ.. تعرف على قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بابوا غينيا الجديدة، جنوب غربي المحيط الهادئ، بالقرب من إندونيسيا، على عمق 96 كيلومترا، وفقا لما نشره موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر الإنترنت.

وأظهرت بيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت بابوا غينيا الجديدة، على مسافة 441 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من بورت مورسبي عاصمة البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت بابوا غينيا الجديدة، وقعت كذلك على مسافة 60 كيلومترا جنوب شرق مادانج.