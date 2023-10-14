انخفاض درجات الحرارة بدءا من اليوم.. مرحبا بالأجواء الشتوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وبداية الشعور ببرودة الطقس، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والأوقات المبكرة من الصباح، التي ينتظرها محبو الشتاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدءا من اليوم السبت، إذ تشهد البلاد أجواء لطيفة في أول الليل ومائلة للبرودة في الصباح الباكر، لننتقل من حر الصيف وندخل في الأجواء الخريفة التي تميل إلى الشتاء.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وتشهد العديد من المناطق والمحافظات انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2- 3 درجات توقعت الأرصاد، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار

درجات الحرارة اليوم السبت 14 أكتوبر 2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.