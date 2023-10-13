هل يستمر انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟.. «الأرصاد» تجيب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أنّ يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر ليسود طقس لطيف في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره، كما يستمر تشكل السحب على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أنّ يكون هناك فرص اليوم الجمعة، لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على أن تبقى الظاهرة المؤثرة صباحًا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.