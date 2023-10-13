تغير في حالة الطقس بدءا من الغد.. تعرف على درجات الحرارة

قبل أيام، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وشهدت حالة الطقس تغيرا كبيرا، من طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية نهارا إلى طقس حار فقط وأجواء لطيفة في أول الليل ومائلة للبرودة في الصباح الباكر، لننتقل من حر الصيف الذي امتد إلى فصل الخريف وندخل في الأجواء الخريفة التي تميل إلى الشتاء استعداد لاستقبال شتاء 2023.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا توقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار

وتزامنا مع انخفاض درجات الحرارة غدا السبت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر 2023

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.