«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة في آخر الليل والصباح الباكر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، ليسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

حالة الطقس الآن

أضافت الأرصاد الجوية، أنه يستمر تشكل السحب على شمال البلاد، ما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، لافتة إلى أن الفرصة قائمة غدا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وذكرت الأرصاد في بيان لها، أن الأجواء لطيفة وتميل للبرودة في آخر الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

أوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا علي مناطق الجمهورية، جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 32 درجة.

- مئوية جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

تحذير من الشبورة

كما حذرت هيئة الأصاد من الشبورة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.