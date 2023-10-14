تخفيض أسعار السلع بداية من اليوم.. منها الزيت واللحوم

تبدأ الحكومة اليوم تطبيق مبادرة تخفيض العديد من السلع والأسعار، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% وفقا لما أقرته الحكومة.

ويأتي طرح السلع المختلفة وتخفيض الأسعار استعدادا لتطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من اليوم السبت من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

تخفيض أسعار السلع اليوم

ومن المقرر أن تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والقطاع الخاص، التزاما بمبادرة الحكومة.

وبدأت وزارة التموين في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة السلع الغذائية، وفيما يلي قائمة بأبرز الأسعار:

- اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 160 جنيه للكيلو.

- اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها.

- اللحوم البلدي بسعر 240 جنيه.

- السكر بسعر 20 جنيها للكيلو.

- أرز مستورد بسعر 20 جنيه.

- الأرز المحلي عريض الحبة بـ22 جنيها.

- الزيت عبوة 800 مللي بـ40 جنيها.

- المكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه.

- مكرونة إسباكتى 400 جم بـ8 جنيهات.

- سمنة 650 جم بـ42 جنيه.