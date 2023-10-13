بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية بدءا من الغد

ينتظر الكثير من المواطنين، انخفاض أسعار السلع الغذائية التي شهدت عدم استقرار خلال الشهور الماضية، لتأتي الحكومة المصرية مكثفة جهدها لتخفيض الأسعار وضبطها في الأسواق المصرية، لتعلن مبادرة ضبط الأسعار، التي من المتتظر أن تُخفض أسعار 7 سلع أساسية بها، حرصًا منها على التيسير على المواطن لمواجهة أعباء الحياة.

خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية

وهناك سلع غذائية أساسية لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، حرصت الحكومة على خفض أسعارها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%، كما شددت على جميع التجار والبائعين المسؤولين عن توصيل تلك السلع للمواطنين، من خلال بيعها لهم، بضرورة الالتزام بأسعار السلع الغذائية المعلن عنها، التي ستطبيق بدءًا من غدا السبت 14 أكتوبر، في أنحاء الجمهورية كافة، مع بدء العمل على تطبيق مبادرة خفض وضبط الأسعار بالأسواق.

خفض أسعار 7 سلع غذائية بدءًا من الغد

وعن السلع الغذائية الأساسية التي حددتها المبادرة، التي ستُخفض أسعارها بدءًا من الغد، تشمل 7 سلع أساسية وفق ما أعلنته الحكومة، وتتمثل في «زيت الطعام، السكر، المكرونة، الجبنة البيضاء، الألبان، العدس، الفول».

ويُذكر أن أسعار البصل شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إصدار قرار من الحكومة المصرية بوقف تصدير البصل للخارج، الأمر الذي جعل أسعاره تتراجع في الأسواق حتى وصل إلى السعر الطبيعي له.