العميد يسري عمارة: قبل 6 أكتوبر الجميع كان متأكدا بأن الحرب قادمة 

تحدث العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر والمقلب بـ«صائد الأسرى»، عن استعدادات ما قبل حرب أكتوبر 73، لافتًا إلى أن الكتيبة التي كان أحد أفرادها كانت تقوم بالكثير من عمليات التمويه والتدريب، موضحًا أن الجنود والضباط كانوا يشعرون بأن الحرب قريبة ولكن لا نعلم موعدها.

وقال خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «في شهر سبتمبر وقبل الحرب بشهر كنت اتنقلت من ملازم أول إلى ضابط استطلاع وأمن كتيبة.. وكان قائد الكتبة في ذلك الوقت هو المقدم محمود جلال مروان، ومعروف إن ضابط الاستطلاع والأمني بيكون قريب أوي من قائد الكتيبة».

شعور جماعي بأن الحرب قادمة

وتابع: «طلبت منه إجازة يوم وبالفعل وافق.. وانا نازل الإجازة زملائي إدوني هدايا لأهاليهم كأنهم كانوا حاسين إن خلاص إحنا داخلين على الحرب وهيستشهدوا.. روحت عند أخويا وكان يعمل في أحد مصانع الحربية، وكنا في رمضان وبعد الفطار كنت راجع الكتيبة تاني فطلب أخويا مني إننا نتسحر مع بعض يمكن مانشوفش بعض تاني لأن هو كمان كان حاسس من شغله إن في حاجة غريبة بتحصل».

ووأصل: «قبل الحرب كلنا كنا حاسين إن فيه حاجة هتحصل بس محدش كان عنده معلومة، وكنا عايشن حياتنا عادي يعني بنقوم بعمليات تمويه، وفي نفس الوقت كنا بننزل نلعب كورة على الأسفلت».