معلومات عن سكن مصر بأكتوبر الجديدة.. فرصة للعيش في بيئة مريحة وآمنة

يهدف مشروع سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة ومرافق متكاملة، ويتميز بتصميمه المعماري الحديث، وأيضًا المرافق الحديثة التي تلبي احتياجات السكان، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

مكونات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة

يشتمل سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة على المرافق ومساحات خضراء واسعة، ومناطق للترفيه والرياضة، ومراكز تجارية وخدمات، ومدارس وحضانات، ومستشفى، وأماكن للصلاة، وأماكن لوقوف السيارات، وأمن وحراسة على مدار الساعة.

يُعَد سكن مصر فرصة مثالية للعيش في بيئة مريحة وآمنة، ومتوفر بها جميع احتياجات الحياة اليومية، كما يوفر المشروع موقعًا مميزًا بالقرب من الخدمات والمرافق الرئيسية في مدينة أكتوبر الجديدة.

الانتهاء من تنفيذ 177 عمارة

وجرى الانتهاء من تنفيذ 177 عمارة بإجمالي 4236 وحدة سكنية بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه، بمسطح من 115 إلى 120 م² لكل وحدة، وتتكون كل وحدة من 3 غرف ومعيشة كاملة التشطيب والخدمات.

ويوفر المشروع العديد من الخدمات، تشمل: مجمع الخدمات، ومدارس تعليم أساسي، وسوقًا تجارية، ووحدة صحية، وحضانة، ومسجدًا، و3 وحدات تجارية، ووحدة إدارية.