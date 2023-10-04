موعد التوقيت الشتوي 2023.. اعرف باقي كام يوم؟

أيام قليلة ويُطبق موعد التوقيت الشتوي 2023، وفق قرار مجلس الوزراء، بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية شهر أكتوبر، الذي بدأ العمل به قبل 6 أشهر في نهاية أبريل الماضي، وذلك تطبيقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، بعد موافقة البرلمان على عودة العمل بالتوقيتين سنويًا.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه في أبريل الماضي، أنّ موعد التوقيت الشتوي 2023 سيبدأ تطبيقه في آخرخميس من أكتوبر الجاري، لينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

موعد التوقيت الشتوي 2023

وسيكون موعد التوقيت الشتوي 2023 في مصر، في آخر خميس في شهر أكتوبر الجاري الذي يوافق 26 -10-2023، وبذلك يتبقى 23 يومًا على تأخير الساعة 60 دقيقة.

وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل الماضي، وجرى تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويستمر العمل به حتى الخميس 26 أكتوبر الجاري، بعد توقف دام 7 سنوات من العمل بالتوقيتين.

مواعيد غلق المحلات الشتوية

وفي سياق متصل، نفذت وزارة التنمية المحلية القرار الخاص بتغير المواعيد الخاصة بإغلاق المحلات خلال فصل الشتاء، وفقًا لقرار سابق من رئاسة الوزراء، وسط تساؤلات عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي، لكن نفت الوزارة ذلك، قبل نهاية أبريل وفق القرار المعلن من مجلس الوزراء.